Руднев Иван Козьми
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1904
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1905
Сын: Руднев Петр Иванов
Мать ребёнка: Руднева Фёкла Моисеевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Руднева Фёкла Моисеевна
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Эмиграция
1908
Эмиграция
1908