Руднев Иван Козьми — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Иван Козьми

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1904

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Руднев Петр Иванов

Мать ребёнка: Руднева Фёкла Моисеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Руднев Василий Иванович

Мать ребёнка: Руднева Фёкла Моисеевна

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Эмиграция
1908
Эмиграция
1908
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