Горева Просковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горев Никита Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горев Иван Никитин
Отец ребёнка: Горев Никита Иванов
Место жительства
1850
22
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горев Никита Иванов
Смерть
Неизвестно