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Акулининъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Акулининъ Егоръ

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Акулининъ Степанъ

Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евлампія

Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Акулининъ Михаилъ

Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Акулининъ Василиса

Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинина Аксинья Иванова

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