Акулининъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Акулининъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Акулининъ Степанъ
Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евлампія
Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Акулининъ Михаилъ
Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Акулининъ Василиса
Мать ребёнка: Акулинина Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно