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Акулининъ Степанъ
Акулининъ Степанъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Пол
Мужской
Отец
Акулининъ Иванъ
1829 г.р.
Мать
Акулинина Аксинья Иванова
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Акулининъ Иванъ
Мать:
Акулинина Аксинья Иванова
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