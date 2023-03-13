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(Акулинина) Евлампія
(Акулинина) Евлампія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Акулининъ Иванъ
1829 г.р.
Мать
Акулинина Аксинья Иванова
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Акулининъ Иванъ
Мать:
Акулинина Аксинья Иванова
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