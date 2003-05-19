Дзюбо (Васильева) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти19.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Военная служба
1941
Вера училась на 4 курсе медицинского института в Курске. В звании «зауряд-врача» была призвана в Армию и направлена в Смоленск на должность старшего врача 568 штурмового авиаполка, это дальняя авиация... Показать все
Военная награда
23.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
22.10.1954
Дочь: Богдан Елена Николаевна
Отец ребёнка: Дзюбо Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2003