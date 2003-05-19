Дзюбо (Васильева) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюбо (Васильева) Вера Петровна

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Васильев-Карцев Петр Николаевич

Мать: Васильева Мария Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1941
Вера училась на 4 курсе медицинского института в Курске. В звании «зауряд-врача» была призвана в Армию и направлена в Смоленск на должность старшего врача 568 штурмового авиаполка, это дальняя авиация... Показать все
Военная награда
23.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
22.10.1954

Дочь: Богдан Елена Николаевна

Отец ребёнка: Дзюбо Николай Антонович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзюбо Николай Антонович

Смерть
19.05.2003
Чита, город Чита, Забайкальский край
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