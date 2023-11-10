Богдан (Дзюбо) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1954
Отец: Дзюбо Николай Антонович
Мать: Дзюбо Вера Петровна
Бракосочетание
03.01.1981
Рождение ребёнка
20.01.1982
Дочь: Помиркованая Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Богдан Константин Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1983
Сын: Богдан Антон Константинович
Отец ребёнка: Богдан Константин Иванович