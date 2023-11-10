Богдан (Дзюбо) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан (Дзюбо) Елена Николаевна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

22.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1954

Отец: Дзюбо Николай Антонович

Мать: Дзюбо Вера Петровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
03.01.1981

Муж: Богдан Константин Иванович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.01.1982

Дочь: Помиркованая Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Богдан Константин Иванович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.03.1983

Сын: Богдан Антон Константинович

Отец ребёнка: Богдан Константин Иванович

Чита, город Чита, Забайкальский край
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