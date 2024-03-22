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Богдан Константин Иванович

Место рождения

Близная, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

27.01.1953

Дата смерти

28.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: Богдан Иван Васильевич

Мать: Богдан Любовь Васильевна

Близная, Пружанский район, Брестская область
Бракосочетание
03.01.1981

Жена: Богдан Елена Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.01.1982

Дочь: Помиркованая Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Богдан Елена Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.03.1983

Сын: Богдан Антон Константинович

Мать ребёнка: Богдан Елена Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
28.09.1987
Близная, Пружанский район, Брестская область
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