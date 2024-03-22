Богдан Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1953
Дата смерти28.09.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Отец: Богдан Иван Васильевич
Мать: Богдан Любовь Васильевна
Бракосочетание
03.01.1981
Жена: Богдан Елена Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.1982
Дочь: Помиркованая Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Богдан Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1983
Сын: Богдан Антон Константинович
Мать ребёнка: Богдан Елена Николаевна
Смерть
28.09.1987