Васильев-Карцев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев-Карцев Петр Николаевич

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1893

Отец: Васильев-Карцев Николай

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1919

Дочь: Дзюбо Вера Петровна

Мать ребёнка: Васильева Мария Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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