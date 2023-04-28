Васильев-Карцев Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1893
Отец: Васильев-Карцев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1919
Дочь: Дзюбо Вера Петровна
Мать ребёнка: Васильева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно