Васильева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1893
Сын: Васильев-Карцев Петр Николаевич
Отец ребёнка: Васильев- Николай Николаевич
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1918
Бракосочетание
1928
Муж: Иванов Георгий
Смерть
Неизвестно