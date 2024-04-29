Васильева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Васильев-Карцев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Васильев- Николай Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1918

Муж: Васильев- Николай Николаевич

Бракосочетание
1928

Муж: Иванов Георгий

Смерть
Неизвестно

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