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Анна Иванова

Место рождения

Семигоры, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван

Мать: не указана

Семигоры, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Виноградов Михаил

Отец ребёнка: Виноградов Иван

Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.11.1867

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Виноградов Иван

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Виноградов Иван

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Апполинария

Отец ребёнка: Виноградов Иван

Смерть
Неизвестно

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