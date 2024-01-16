Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Виноградов Михаил
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.11.1867
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Апполинария
Отец ребёнка: Виноградов Иван
Смерть
Неизвестно