Виноградов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван

Место рождения

Починок, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Виноградов Григорий

Мать: не указана

Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Виноградов Михаил

Мать ребёнка: Анна Иванова

Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.11.1867

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Апполинария

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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