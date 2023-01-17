Ржаницына (Попова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь дьячка Жаровского прихода Федора Попова.
Бракосочетание
Около 1746
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ржаницына Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ржаницына Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ржаницын Василий Петрович
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Апалихина Анна Петровна
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Трифонова Мария Петровна
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович
Смерть
1783