Ржаницына (Попова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Попова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Жаровского прихода Федора Попова.
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ржаницын Иван Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ржаницына Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ржаницына Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ржаницын Василий Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Апалихина Анна Петровна

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1763
Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Трифонова Мария Петровна

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Петрович

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1783
Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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