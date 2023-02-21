Ржаницын Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1746
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ржаницына Наталья Петровна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ржаницына Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ржаницын Василий Петрович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Апалихина Анна Петровна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Работа или профессия
1763
Священник Петро-Павловской Жаровской церкви Важского уезда.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Трифонова Мария Петровна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна
Смерть
До 1782