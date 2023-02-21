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Ржаницын Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1746

Жена: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ржаницын Иван Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ржаницына Наталья Петровна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ржаницына Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ржаницын Василий Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Апалихина Анна Петровна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1763
Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Священник Петро-Павловской Жаровской церкви Важского уезда.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Трифонова Мария Петровна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1782
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