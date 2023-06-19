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Ржаницына Наталья Петровна
Ржаницына Наталья Петровна
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Место рождения
Жаровский Погост
, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1749
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Ржаницын Петр Петрович
1720 г.р.
Мать
Ржаницына (Попова) Евдокия Федоровна
1720 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Ржаницын Петр Петрович
Мать:
Ржаницына Евдокия Федоровна
Жаровский Погост
, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1783
Жаровский Погост
, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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