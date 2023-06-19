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Ржаницына Наталья Петровна

Место рождения

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ржаницын Петр Петрович

Мать: Ржаницына Евдокия Федоровна

Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1783
Жаровский Погост, Тотемский муниципальный район, Вологодская область