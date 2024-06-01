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Ермолин Сергей Вальтерович

Место рождения

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1957

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Ермолин Вальтер (Вольтер) Фёдорович

Мать: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина (Бабина) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина (Фомина) Людмила Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Наумкина (Ермолина) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ермолина (Фомина) Людмила Аркадьевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.04.1985

Сын: Ермолин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолина (Бабина) Вера Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
2005
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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