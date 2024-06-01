Ермолин Сергей Вальтерович
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Наумкина (Ермолина) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ермолина (Фомина) Людмила Аркадьевна
Рождение ребёнка
07.04.1985
Сын: Ермолин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолина (Бабина) Вера Николаевна
Смерть
2005