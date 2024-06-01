Ермолин Вальтер (Вольтер) Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.05.1931
Дата смерти03.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931
Бракосочетание
09.01.1955
Рождение ребёнка
07.10.1955
Дочь: Нестерова (Ермолина) Елена Вальтеровна
Мать ребёнка: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ермолин Сергей Вальтерович
Мать ребёнка: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна
Смерть
03.01.1989