Ермолин Вальтер (Вольтер) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Вальтер (Вольтер) Фёдорович

Место рождения

Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.05.1931

Дата смерти

03.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931

Отец: Ермолин Фёдор (Феодор) Романович

Мать: Овчинникова Анастасия Алексеевна

Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.01.1955

Жена: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.10.1955

Дочь: Нестерова (Ермолина) Елена Вальтеровна

Мать ребёнка: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1957

Сын: Ермолин Сергей Вальтерович

Мать ребёнка: Ермолина (Ляховская) Римма Сергеевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
03.01.1989
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

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