Крыгина (Горшенина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Горшенина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1895

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1895

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Дарья

Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Крыгинъ Тимофей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1911

Сын: Крыгинъ Афонасий

Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей

Место жительства
Неизвестно
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