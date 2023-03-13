Крыгина (Горшенина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1895
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Дарья
Бракосочетание
10.02.1910
Муж: Крыгинъ Тимофей
Рождение ребёнка
18.01.1911
Сын: Крыгинъ Афонасий
Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Место жительства
Неизвестно