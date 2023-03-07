Горшенина (Валявина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Валявина) Дарья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873

Отец: Валявинъ Левъ

Мать: Валявина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1895

Дочь: Крыгина Татьяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: Крыгина Матрена

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Баранкова Аксинья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
?.05.1905

Дочь: Горшенина Агриппина

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1908

Сын: Горшенинъ Василий

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.01.1910

Сын: Горшенинъ Василий

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Алексей

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Иванъ

Место жительства
Неизвестно
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