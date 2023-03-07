Горшенина (Валявина) Дарья
Место рождения
Дата рождения20.03.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873
Отец: Валявинъ Левъ
Мать: Валявина Устинья
Рождение ребёнка
02.01.1895
Дочь: Крыгина Татьяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.03.1899
Дочь: Крыгина Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Баранкова Аксинья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.05.1905
Дочь: Горшенина Агриппина
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1908
Сын: Горшенинъ Василий
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.01.1910
Сын: Горшенинъ Василий
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Алексей
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Иванъ
Место жительства
Неизвестно