Крыгинъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Крыгинъ Николай

Мать: Крыгина Анна

Бракосочетание
10.02.1910

Жена: Крыгина Татьяна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1911

Сын: Крыгинъ Афонасий

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Крыгинъ Иванъ

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

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