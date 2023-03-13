Крыгинъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Крыгинъ Николай
Мать: Крыгина Анна
Бракосочетание
10.02.1910
Жена: Крыгина Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1911
Сын: Крыгинъ Афонасий
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Крыгинъ Иванъ
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927