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Крыгинъ Герасимъ

Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Крыгинъ Николай

Мать: Крыгина Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Крыгина Ульяна Семенова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Крыгина Ульяна Семенова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Ульяна Семенова