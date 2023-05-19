Крыгинъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Крыгинъ Николай
Мать: Крыгина Анна
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Крыгина Ульяна Семенова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Крыгина Ульяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Ульяна Семенова