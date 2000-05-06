Сиверюк Виктор Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1947
Дата смерти06.05.2000
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1947
Отец: Сиверюк Пантелей
Мать: Сиверюк - Калюжная Дарья
Рождение ребёнка
15.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиверюк - Диденченко Мария Андреевна
Измаил, Одеська область
Смерть
06.05.2000
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область