Сиверюк Виктор Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиверюк Виктор Пантелеевич

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Место рождения

Матроска, Одеська область

Дата рождения

15.05.1947

Дата смерти

06.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1947

Отец: Сиверюк Пантелей

Мать: Сиверюк - Калюжная Дарья

Матроска, Одеська область
Рождение ребёнка
15.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиверюк - Диденченко Мария Андреевна

Измаил, Одеська область
Смерть
06.05.2000
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
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