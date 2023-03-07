Петухова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Петухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Петухов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Петухов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Петухов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно