Жилкин Феодосий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Жилкин Иван Прокопьев
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Жилкин Леонтий Феодосиевич
Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Наталья Федосеева
Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева
Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно