Жилкин Феодосий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкин Феодосий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Жилкин Иван Прокопьев

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Жилкин Леонтий Феодосиевич

Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Наталья Федосеева

Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Жилкин Иван Феодосиев

Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Жилкин Егор Феодосиев

Мать ребёнка: Жилкина Акулина Прокопьева

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилкина Акулина Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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