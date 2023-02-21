Жилкина Акулина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина Акулина Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Жилкин Леонтий Феодосиевич

Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Наталья Федосеева

Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Жилкин Иван Феодосиев

Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Жилкин Егор Феодосиев

Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Феодосий Иванович

Смерть
Неизвестно
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