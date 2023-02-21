Жилкина Акулина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Жилкин Леонтий Феодосиевич
Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Наталья Федосеева
Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Жилкин Феодосий Иванович
Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно