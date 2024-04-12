База Филимон (Халимон) Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1817 ст.
Дата смерти16.01.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1817 ст.
Отец: База Афанасий Фёдорович
Мать: База Пелагея Степановна
Крещение
25.11.1817 ст.
Крестьянин Иван Иванович Семенченко Ступак
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: База Анисья
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: База Анисья
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: База Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: База Анисья
Смерть
16.01.1894 ст.
От натуральной
Похороны
18.01.1894 ст.