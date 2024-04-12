База Филимон (Халимон) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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База Филимон (Халимон) Афанасьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

22.11.1817 ст.

Дата смерти

16.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1817 ст.

Отец: База Афанасий Фёдорович

Мать: База Пелагея Степановна

Криски, Чернігівська область
Крещение
25.11.1817 ст.
Криски, Чернігівська область
Крестьянин Иван Иванович Семенченко Ступак
Рождение ребёнка
1842

Сын: База Михаил Филимонович

Мать ребёнка: База Анисья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: База Николай Филимонович

Мать ребёнка: База Анисья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: База Никита Филимонович

Мать ребёнка: База Анисья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: База Анисья

Смерть
16.01.1894 ст.
Криски, Чернігівська область
От натуральной
Похороны
18.01.1894 ст.
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