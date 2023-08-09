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База Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: База Феодосий Афанасьевич

Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1817 ст.

Сын: База Филимон Афанасьевич

Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: База Иуда Афанасьевич

Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1825 ст.

Дочь: База Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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