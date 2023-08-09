База Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: База Феодосий Афанасьевич
Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
22.11.1817 ст.
Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
06.02.1825 ст.
Дочь: База Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: База Афанасий Фёдорович
Смерть
Неизвестно