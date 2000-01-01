Щетинин Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Щетинин Савелий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Щетинин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Щетинин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1849