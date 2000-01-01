Щетинин Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Василий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Щетинин Савелий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Щетинин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Щетинин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1849
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