Щетинин Савелий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Савелий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

Около 1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Щетинин Изот Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Щетинин Василий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Щетинин Василий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1844 ст.
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