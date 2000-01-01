Щетинин Савелий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиОколо 1844 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Щетинин Василий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Щетинин Василий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1844 ст.