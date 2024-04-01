Рейтаров Тимофей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1859
Казачий сын Дмитрий Михайлов Алексеев, сестра его Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова
Рождение ребёнка
24.03.1894
Дочь: (Рейтарова) Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова
воспр. Петр Георгиев Андреев, к. ж. Александра Евдокимова Мелькова
Рождение ребёнка
29.04.1898
Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова
Смерть
Неизвестно