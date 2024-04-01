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Рейтаров Тимофей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1859

Отец: Рейтаров Михаил Казак Ст. Камышловой Федоров

Мать: Рейтарова (Алексеева?) Анна Михайлова

Казачий сын Дмитрий Михайлов Алексеев, сестра его Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейтаров Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейтарова Марина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Рейтаров Тихон Тимофеев

Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Рейтаров Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова

Рождение ребёнка
24.03.1894

Дочь: (Рейтарова) Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Петр Георгиев Андреев, к. ж. Александра Евдокимова Мелькова
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Рейтаров Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Рейтарова Марина Михайлова

Смерть
Неизвестно

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