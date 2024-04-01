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Рейтаров Тихон Тимофеев

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Рейтаров Тимофей Михайлов

Мать: Рейтарова Марина Михайлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейтарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Рейтарова) Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Рейтарова (Кондратова) Феодосия Алексеевна

Бракосочетание
25.01.1906

Жена: Рейтарова (Кондратова) Феодосия Алексеевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 20 поручители пос.Камышловского Иван Матвеев Атасов, Захарий Михайлов Рейтаров,Феодосий Матвеев Мельков, Матвей Севостьянов Гладилов
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ларина (Рейтарова) Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Рейтарова (Кондратова) Феодосия Алексеевна

Смерть
1950
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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