Рейтаров Тихон Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рейтарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Рейтарова) Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Рейтарова (Кондратова) Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
25.01.1906
м. 20 ж. 20 поручители пос.Камышловского Иван Матвеев Атасов, Захарий Михайлов Рейтаров,Феодосий Матвеев Мельков, Матвей Севостьянов Гладилов
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ларина (Рейтарова) Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Рейтарова (Кондратова) Феодосия Алексеевна
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край