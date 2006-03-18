Максимова (Чунарева) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Чунарева) Наталья Анатольевна

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Место рождения

г. Бакал

Дата рождения

16.01.1969

Дата смерти

18.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1969

Отец: Чунарев Анатолий

Мать: Максимова Вера Яковлевна

г. Бакал
Рождение ребёнка
20.05.1989

Дочь: Сазонова Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Михайлович

г. Бакал
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Леонид Михайлович

г. Бакал
Смерть
18.03.2006
Иваново
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