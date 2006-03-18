Максимова (Чунарева) Наталья Анатольевна
Место рожденияг. Бакал
Дата рождения16.01.1969
Дата смерти18.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1969
Отец: Чунарев Анатолий
Мать: Максимова Вера Яковлевна
г. Бакал
Рождение ребёнка
20.05.1989
Дочь: Сазонова Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Михайлович
г. Бакал
Бракосочетание
Неизвестно
г. Бакал
Смерть
18.03.2006
Иваново