Сазонова (Кузнецова) Екатерина Леонидовна
Место рожденияг. Бакал
Дата рождения20.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1989
г. Бакал
Рождение ребёнка
20.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Иан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Иан
Работа или профессия
Неизвестно
студентка
Место жительства
Неизвестно
Иваново