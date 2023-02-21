Сазонова (Кузнецова) Екатерина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Кузнецова) Екатерина Леонидовна

Место рождения

г. Бакал

Дата рождения

20.05.1989

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1989

Отец: Кузнецов Леонид Михайлович

Мать: Максимова Наталья Анатольевна

г. Бакал
Рождение ребёнка
20.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Иан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Иан

Работа или профессия
Неизвестно
студентка
Место жительства
Неизвестно
Иваново
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