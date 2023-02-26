Пыжков Марк Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжков Марк Михайлов

Пыжков Марк Михайлов

avatar

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Михаил Потапов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ефим Марков

Мать ребёнка: Параскева Ермолаева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пыжков Павел (Макаров)

Мать ребёнка: Параскева Ермолаева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1801

Сын: Пыжков Никита Марков

Мать ребёнка: Параскева Ермолаева

д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1806

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: Параскева Ермолаева

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close