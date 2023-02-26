Пыжков Марк Михайлов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Михаил Потапов
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ефим Марков
Мать ребёнка: Параскева Ермолаева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Параскева Ермолаева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1801
Сын: Пыжков Никита Марков
Мать ребёнка: Параскева Ермолаева
д.Починок Лункин Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1806
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: Параскева Ермолаева
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно