Пыжков Павел (Макаров)
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1795
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Пыжков Марк Михайлов
Мать: Параскева Ермолаева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пыжков Яков Павлов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пыжков Прохор Павлов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1850
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.