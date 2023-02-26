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Пыжков Павел (Макаров)

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Пыжков Марк Михайлов

Мать: Параскева Ермолаева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжков Яков Павлов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пыжков Алексей Павлов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пыжков Прохор Павлов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1850
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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