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Пыжков Прохор Павлов

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пыжков Павел (Макаров)

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитина (Параскева) Прохорова

Мать ребёнка: Пыжикова Матрона Иванова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжикова Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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