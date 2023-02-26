Пыжков Прохор Павлов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Пыжков Павел (Макаров)
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Харитина (Параскева) Прохорова
Мать ребёнка: Пыжикова Матрона Иванова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыжикова Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно