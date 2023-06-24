Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Шестернина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1991
Сын: Шестернин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.2005
Сын: Шестернин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич