Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966

Отец: Гераскин Николай Викторович

Мать: Гераскина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Шестернина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1991

Сын: Шестернин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.2005

Сын: Шестернин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шестернин Владимир Васильевич

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