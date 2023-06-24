Шестернин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Шестернина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1991
Сын: Шестернин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.2005
Сын: Шестернин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна