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Шестернин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Шестернина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1991

Сын: Шестернин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.2005

Сын: Шестернин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна

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