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Шестернин Алексей Владимирович
Шестернин Алексей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1991
Пол
Мужской
Отец
Шестернин Владимир Васильевич
1963 г.р.
Мать
Шестернина (Гераскина) Евгения Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1991
Отец:
Шестернин Владимир Васильевич
Мать:
Шестернина Евгения Николаевна
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