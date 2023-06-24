Шестернин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестернин Алексей Владимирович

Шестернин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1991

Отец: Шестернин Владимир Васильевич

Мать: Шестернина Евгения Николаевна