Сальникова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Сальников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1908

Сын: Сальников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич

Мокрый Корь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Сальников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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