Сальникова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Сальников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1908
Сын: Сальников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич
Мокрый Корь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Сальников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно