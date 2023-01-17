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Сальников Михаил Алексеевич

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Место рождения

Мокрый Корь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881 ст.

Отец: Сальников Алексей Сысоевич

Мать: Сальникова Пелагея Васильевна

Мокрый Корь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Сальников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1908

Сын: Сальников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна

Мокрый Корь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Сальников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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