Сальников Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Сальников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1908
Сын: Сальников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Сальников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Сальникова Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно