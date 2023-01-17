Фролов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: Струкова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Фролова Ирина Прокофьевна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струкова Домна Михайловна

Мать ребёнка: Фролова Ирина Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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