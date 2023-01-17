Фролов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: Струкова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Ирина Прокофьевна
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струкова Домна Михайловна
Мать ребёнка: Фролова Ирина Прокофьевна
Смерть
Неизвестно