Фролова Ирина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879
Отец: Фролов Прокопий Яковлевич
Мать: Фролова Улита Романовна
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: Струкова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струкова Домна Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно