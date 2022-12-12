Фролова Ирина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Ирина Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879

Отец: Фролов Прокопий Яковлевич

Мать: Фролова Улита Романовна

Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: Струкова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струкова Домна Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Прокопий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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