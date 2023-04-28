Струкова (Фролова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Фролова) Марфа Михайловна

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Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.10.1904

Дата смерти

02.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904

Отец: Фролов Михаил Иванович

Мать: Фролова Ирина Прокофьевна

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Струков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елистратова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Струков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Даниличева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Струков Николай Иванович

Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Иван Гурьевич

Смерть
02.12.1984
Большое Кропотово, Кашира, Московская область
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