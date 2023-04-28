Струкова (Фролова) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.10.1904
Дата смерти02.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904
Отец: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елистратова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Даниличева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Струков Иван Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1984
Большое Кропотово, Кашира, Московская область