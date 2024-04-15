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Черненко Тарас Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

10.03.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Черненко Константин Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Черненко Петр Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Черненко Ефим Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.02.1870 ст.

Сын: Черненко Тимофей Тарасович

Мать ребёнка: Черненко \\ Антошенко Анна Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JV-N?i=237&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Василиса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.03.1871 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FJ-H?i=449&cc=3511744
Похороны
12.03.1871 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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