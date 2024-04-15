Черненко Тарас Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти10.03.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Черненко Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1837
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.02.1870 ст.
Сын: Черненко Тимофей Тарасович
Мать ребёнка: Черненко \\ Антошенко Анна Авраамовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JV-N?i=237&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1871 ст.
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FJ-H?i=449&cc=3511744
Похороны
12.03.1871 ст.
на приходском кладбище (Хотень)