Черненко Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Черненко Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Черненко Тарас Константинович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-K?i=414&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1840
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