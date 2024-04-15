Черненко Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Черненко Сергей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Черненко Тарас Константинович
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-K?i=414&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1840