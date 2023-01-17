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Тарасов Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1933

Сын: Тарасов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Герасимовна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Тарасов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анастасия Герасимовна

Смерть
2000
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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