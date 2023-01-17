Тарасов Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1933
Сын: Тарасов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Тарасов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасова Анастасия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000