Матрона Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Ананий Карпов
Отец ребёнка: Карп Герасимов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Евдоким Карпов
Отец ребёнка: Карп Герасимов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Карп Герасимов
д.Милеенки
Рождение ребёнка
20.04.1793
Дочь: Матрона Карпова
Отец ребёнка: Карп Герасимов
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Пётр Карпов
Отец ребёнка: Карп Герасимов
д.Милеенки
Смерть
Неизвестно