Матрона Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Ананий Карпов

Отец ребёнка: Карп Герасимов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Евдоким Карпов

Отец ребёнка: Карп Герасимов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Карп Герасимов

д.Милеенки
Рождение ребёнка
20.04.1793

Дочь: Матрона Карпова

Отец ребёнка: Карп Герасимов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Пётр Карпов

Отец ребёнка: Карп Герасимов

д.Милеенки
Смерть
Неизвестно
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