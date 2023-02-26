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Ананий Карпов

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Место рождения

д.Милеенки

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Карп Герасимов

Мать: Матрона Захарова

д.Милеенки
Бракосочетание
25.01.1802

Жена: Параскева (Симонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1806

Сын: Иван Ананиев

Мать ребёнка: Параскева (Симонова)

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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