Ананий Карпов
Место рожденияд.Милеенки
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Карп Герасимов
Мать: Матрона Захарова
д.Милеенки
Бракосочетание
25.01.1802
Жена: Параскева (Симонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1806
Сын: Иван Ананиев
Мать ребёнка: Параскева (Симонова)
д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно