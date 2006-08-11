Крайнева (Климус) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1926
Дата смерти11.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1949
Рождение ребёнка
25.04.1952
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: Удальцова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1958
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
19.08.1961
Смерть
11.08.2006