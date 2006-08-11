Крайнева (Климус) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнева (Климус) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1926

Дата смерти

11.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1949

Муж: Крайнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: Удальцова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнев Николай Иванович

Смерть
11.08.2006
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